Um pequeno restaurante de Bilbau, em Espanha, foi salvo da falência pelos clientes.

Mais de 70 pessoas contribuíram com 28.500 euros em menos de duas semanas, respondendo à oferta do proprietário do "Lar", que propôs menus pré-pagos aos seus clientes, para serem saboreados quando as portas abrirem.

A história foi contada na rádio espanhola Cadena SER, nesta terça-feira.

No passado dia 29 de abril, Miguel Justo lembrou-se de fazer uma proposta aos seus clientes habituais, proposta essa que enviou por mensagem no WhatsApp. Inicialmente teve receio, mas avançou.

Hesitámos em mandar a mensagem porque sabemos que há muitas pessoas na nossa situação", explicou.

A adesão foi de tal modo que o seu banco ligou-lhe para dizer que estava a receber dinheiro de várias contas e tinha atingido o limite diário de transferências no Bizum (a versão espanhola do MBWay).

Não esperava todo este apoio. 80% das pessoas que contactei responderam ao meu apelo", contou o proprietário.

O "Lar" é um restaurante familiar, com apenas seis mesas e seis funcionários. Neste espaço, as mesas não têm número, mas nomes próprios, tal como os clientes que o frequentam.

Foi a resposta de uma pequena família mas com pessoas enormes", agradeceu Miguel Justo.

Em Espanha, devido à Covid-19, os restaurantes e bares estão encerrados desde 14 de março e só nesta segunda-feira puderam retomar a atividade, mas em takeaway, ou seja, comida para levar.