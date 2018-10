Foram encontrados restos mortais numa propriedade do Vaticano, em Roma, que levantaram suspeitas de pertencerem às jovens desaparecidas há 35 anos, Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. A polícia italiana já está a investigar o caso.

A Santa Sé afirmou num comunicado que os ossos humanos foram encontrados durante obras de restauração do escritório diplomático do Vaticano, em Roma, na segunda-feira.

Durante as obras de restauração num espaço anexo à Nunciatura Apostólica da Itália foram encontrados fragmentos de ossos humanos. A Guarda Suíça do Vaticano esteve presente no local e informou os superiores da Santa Sé, que informaram as autoridades italianas.”

De acordo com o comunicado, as autoridades estão a tentar descobrir a idade e o sexo dos restos mortais, bem como a data de morte.

O resultado da investigação não é algo que vá ser conhecido brevemente. Vai demorar tempo”, disse Greg Burke, porta-voz do Vaticano, ao jornal britânico The Guardian.

Desaparecidas sem deixar rasto

Mirella Gregori desapareceu 40 dias antes de Emanuela, após ter dito aos pais que ia ter com um colega, que teria tocado à campainha. Já Emanuela Orlandi foi vista pela última vez a sair de casa para ir a uma aula de música.

Os meios de comunicação social italianos acreditam que as ossadas pertencem a Emanuela Orlandi, filha de Ercole Orlandi, um funcionário do banco do Vaticano, e suspeitam que o seu desaparecimento esteja associado ao crime organizado ou a uma tentativa de forçar a libertação da prisão de Mehmet Ali Agca, o turco que tentou assassinar o papa João Paulo II, em 1981.

A família de Emanuela Orlandi afirmou querer saber em que "circunstâncias foram achadas as ossadas e como os restos mortais foram ligados ao desaparecimento" da jovem.

O comunicado emitido pela Santa Sé fornece poucas informações", disse Laura Sgrò, advogada dos pais de Emanuela.

A polícia chegou a dizer que os desaparecimentos das meninas podem estar relacionados. Em vários momentos, o Vaticano afirmou querer cooperar totalmente com a polícia, na investigação de ambos os casos.

Em Roma, pintaram-se murais das duas jovens para que a cidade não se esquecesse dos seus desaparecimentos.