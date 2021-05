Com 99,93% dos votos contados, foi o partido de Isabel Díaz Ayuso o grande vencedor das eleições para a Assembleia da Comunidade de Madrid, com 65 deputados eleitos, a apenas quatro da maioria absoluta.

O Más Madrid (extrema-esquerda) ultrapassou o Partido Socialista (PSOE) em número de votos e há uma baixa na política espanhola. O líder do partido de extrema-esquerda Podemos, Pablo Inglesias, anunciou que vai abandonar a política após derrota da esquerda.

Mas vamos aos resultados. O Partido Popular (PP) venceu as eleições com 65 deputados, mais 35 do que em 2019, e o Vox alcançou 13 assentos. O bloco de direita fica, assim, com 78 deputados (para uma maioria absoluta são precisos 69). Na prática, o PP precisa apenas que o Vox não vote contra.

O Más Madrid e o PSOE elegeram o mesmo número de deputados, mas o partido de Íñigo Errejón superou em número de votos os socialistas e tornou-se a força política mais votada à esquerda. A afluência às urnas foi de 76,25%.

Esta é a distribuição dos 136 assentos:

PP : 65 ( 1.620.213 votos, 44,73%)

1.620.213 votos, 44,73%) Más Madrid ( extrema-esquerda) : 24 ( Más Madrid - 614.660 votos, 16,97)

Más Madrid - 614.660 votos, 16,97) PS OE: 24 ( 610.190 votos, 16,85%)

610.190 votos, 16,85%) Vox ( extrema-direita) : 13 ( 330.660 votos, 9,13%)

330.660 votos, 9,13%) Podemos ( extrema-esquerda) : 10 ( 261.010 votos, 7.21%)

261.010 votos, 7.21%) Ciudadanos fica sem representação ( 129.216 votos, 3,57%)

Tal como o Ciudadanos, o PSOE é o grande derrotado das eleições, tendo perdido 13 deputados regionais em comparação com a última votação.

Agora, o PP deverá tentar chegar a um acordo com o Vox, a quarta força política, para se manter na presidência da comunidade. Santiago Abascal, dirigente do partido de extrema-direita, já fez saber que vai apoiar a posse de Ayuso sem exigir a entrada no governo.

Íñigo Errejón, líder do Más Madrid, reagiu aos resultados "magníficos" e assegurou que o partido vai ser "líder da oposição".

Más Madrid hemos tenido unos magníficos resultados que sin embargo no evitan la victoria del PP. Lideráremos la oposición y la alternativa en Madrid. Hay recorrido para una fuerza verde que se encargue de lo que de verdad importa. — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 4, 2021

O presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, já deixou uma palavra de parabéns a Ayuso na rede social Twitter: "As urnas deram a Ayuso um grande resultado e, sobretudo, uma grande responsabilidade. Parabéns".

Las urnas han otorgado a Ayuso un gran resultado y, sobre todo, una gran responsabilidad. Enhorabuena.



El @psoe_m siempre estará listo para trabajar por un Madrid mejor y convertir sus votos en una fuerza de futuro para la región y sus gentes. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 4, 2021

A comunidade de Madrid, localizada no centro de Espanha e com quase sete milhões de pessoas, é uma das 17 comunidades autónomas, e inclui a cidade capital do país.