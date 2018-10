Há 13 anos no poder, o partido de Merkel dá sinais cada vez mais evidentes de desgaste junto dos alemães. As eleições regionais no Hesse são a prova disso: embora tenha ganho, a CDU da chanceler teve o pior resultado em 50 anos naquele estado.

A coligação do partido de centro direita com o SPD (centro-esquerda) perdeu 10 pontos percentuais em relação à eleições regionais de 2013. Perdas pesadas, segundo os resultados preliminares: a CDU obteve 28% dos votos e o SPD 20%, segundo a Reuters.

O cenário complica-se para Merkel, até porque em dezembro os militantes serão convocados para votar para a presidência da CDU.

Para o SPD, o resultado é o pior naquele estado ocidental desde 1946, ou seja, em 72 anos. Tal como aconteceu nas eleições na Baviera, a 17 de outubro, o líder do SPD Andreas Nahles veio responsabilizar a "má perfomance" do governo em que participa.

Os Verdes tiveram 19,5% dos votos.