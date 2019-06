De fato e gravata, mas com água até aos joelhos. É assim que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, surge na capa da próxima edição da revista Time, que vai para as bancas a 24 de junho.

Na revista norte-americana, que esta semana se foca na crise climática, lê-se “Oceanos que sobem, residentes que fogem, vilas que desaparecem, o nosso planeta que afunda”.

A fotografia de Guterres é da autoria de Christopher Gregory e foi captada em Tuvalu, os dos países mais afetados pelas alterações climáticas.

No canto inferior esquerdo da capa surge a legenda da imagem: “O secretário-geral da ONU, António Guterres, na costa de Tuvalu, um dos países mais vulneráveis. Enfrentando o risco de subida do nível do mar, várias ilhas estão a liderar o combate às alterações climáticas”.

A revista partilhou uma animação para promover o próximo número na qual Guterres surge a afundar-se.

TIME's new cover: The leaders of these sinking countries are fighting to stop climate change. Here's what the rest of the world can learn https://t.co/lLHeaREycm pic.twitter.com/NBEzO3WLSV