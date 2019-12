O ministro do ambiente brasileiro, Ricardo Salles, lançou uma provocação à cimeira do clima ao publicar uma fotografia de um bife, para "compensar" as emissões feitas na COP25.

"Para compensar nossas emissões na COP, um almoço veggie!", pode ler-se no Twitter do ministro brasileiro, Ricardo Salles.

Para compensar nossas emissões na COP, um almoço veggie! pic.twitter.com/NUtLvYLn9m

— Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) December 15, 2019

Momentos antes, o ministro brasileiro já tinha criticado os "países ricos" que estiveram presentes na COP25, que "apontam o dedo para o resto do mundo", mas que, segundo Salles, na hora de "colocar a mão no bolso, eles não querem". "Protecionismo e hipocrisia andaram de mãos dadas", acrescentou.

Mais uma tentativa de vencer o protecionismo de alguns... que falam de meio ambiente, de mudança climática etc, mas fecham as portas dos mercados de carbono para os países em desenvolvimento... pic.twitter.com/REM7n8UFWC — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) December 14, 2019

A cimeira do clima terminou este domingo, em Madrid, sem grandes resultados, nomeadamente sobre o mercado de carbono, tema sobre o qual se esperava um acordo.

O mercado de carbono permitiria que um país financie reduções de emissões noutros países para ajudar a alcançar as suas próprias metas ambientais.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, já tinha dito a jornalistas não saber "como as pessoas não entendem que se trata apenas de um jogo comercial".

Acrescentando uma farpa lançada à Europa: "Eu gostaria de saber se existe uma resolução para a Europa ser reflorestada ou se vão continuar a perturbar apenas o Brasil?".