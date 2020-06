O presidente russo, Vladimir Putin, declarou o estado de emergência depois do derrame de 20 mil toneladas de petróleo num rio, no Círculo Polar Ártico.

O derrame aconteceu quando um tanque de combustível de uma fábrica, perto da cidade siberiana de Norilsk, rebentou, na passada sexta-feira.

Russia's Putin declares emergency after 20,000 tonnes of diesel leak into river within Arctic Circle after foundation of storage tank sinks due to thawing permafrost



"dead fish, polluted birds, poisoned animals"



