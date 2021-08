Quando passeavam de barco na costa da Ilha do Príncipe de Gales, no arquipélago Alexandre, situado no Alasca, um grupo de pessoas avistou uma orca, presa nas rochas, metro e meio acima de linha de água, na passada quinta-feira, escreve o The Washington Post.

O animal, de 13 anos de idade e cerca de seis metros, tinha ficado preso numas rochas. A notícia foi inicialmente avançada pelo Anchorage Daily News, dia 31 de julho.

Os tripulantes do barco alertaram o National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), as autoridades responsáveis pelo salvamento e resgate dos animais marinhos, que partiram de imediato para o local. No entanto, o NOAA acabou por autorizar os tripulantes a manter a orca molhada.

Depois, da chegada das autoridades e com a ajuda da subida da maré, foi possível ajudar o animal, que estava muito assustado, a regressar à água. Primeiro terá nadado devagar, mas acabou por se ir afastando da costa. Desta vez, tudo acabou bem.

It looks like it's a juvenile and Aroon says there's no sign of its pod. People are pouring water on it. Unfortunately it's injured itself on the rocks trying to get off the beach. The good news is the tide is coming in. pic.twitter.com/HW8v9zK6Ld