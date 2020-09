Duas pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas na sequência de um tiroteio durante uma festa num quintal, nesta madrugada, em Rochester, Nova Iorque, anunciou a polícia norte-americana.

Um homem e uma mulher morreram no tiroteio, disse o chefe interino da polícia, Mark Simmons. As duas vítimas mortais têm entre 18 e 22 anos.

O alerta foi recebido cerca das 12:25 locais.

Quando a polícia chegou ao local, os agentes viram cerca de 100 pessoas a correr do e para o local. Apesar do aglomerado de gente, as autoridades não receberam qualquer queixa sobre o ajuntamento, apenas a chamada para o número de emergência na sequência do tiroteio.

O nome das vítimas e do suspeito não foram revelados pelas autoridades.

As 14 pessoas feridas foram levadas para dois hospitais diferentes, afirmou Simmons, precisando que nenhum dos feridos está em risco de vida.

Esta é verdadeiramente uma tragédia de proporções épicas", disse Simmons perto do local do crime.

O tiroteio surge numa altura em que o departamento de polícia da cidade foi abalado pela morte por asfixia de Daniel Prude.

Na segunda-feira, a presidente da Câmara, Lovely Warren, despediu o chefe de polícia La'Ron Singletary, alegando que este a enganou inicialmente acerca das circunstâncias da morte de Prude.