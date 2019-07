O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, falou esta segunda-feira ao Congresso do país, numa intervenção onde pediu o regresso da pena de morte. A medida procura ser mais uma arma na longa guerra contra a droga.

A medida também visa os crimes de corrupção. Apesar da retórica de Rodrigo Duterte, vários dos seus apoiantes estão ligados a alegados casos reclacionados com esta prática.

O apelo do presidente surgiu durante o discurso do Estado da Nação das Filipinas. Acredita-se que Rodrigo Duterte terá tentado usar a alta popularidade para pedir ao Congresso a aprovação destas medidas.

As últimas sondagens mostram que a minha taxa de desaprovação é de 3%. Isso inspira-me a continuar com determinação aquilo que começámos” , referiu Rodrigo Duterte.

A famosa “guerra contra as drogas” já fez quase 23 mil mortos desde 2016, segundo a Human Rights Watch. Desses, perto de cinco mil terão sido mortos na sequência de operações policiais.

