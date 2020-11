O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na quarta-feira a nomeação do seu conselheiro Ron Klain, muito crítico da gestão da pandemia por Donald Trump, como chefe de gabinete da Casa Branca.

Em comunicado, Biden disse que Klain tem sido um conselheiro "inestimável" e destacou em particular o trabalho que realizaram em conjunto durante a crise económica de 2009 e o surto de Ébola em 2014.

Klain, advogado de profissão, foi seu chefe de gabinete nos primeiros anos como vice-presidente na administração Barack Obama (2009-2017), tendo coordenado igualmente a resposta da Casa Branca ao Ébola, em 2014.

No Twitter, o novo chefe de gabinete já agradeceu a confiança e prometeu liderança na gestão da futura equipa.

I’ve seen so many kind wishes tonight on this website. Thank you - and I’m sorry I can’t reply to each of you.



I’m honored by the President-elect’s confidence and will give my all to lead a talented and diverse team in a Biden-Harris WH.