O governo da Sérvia recusou comentar a construção de uma vedação na sua fronteira com a Macedónia do Norte, num local de passagem de migrantes que atravessam a região dos Balcãs, noticiou hoje a France-Presse (AFP).

A vedação foi erguida na fronteira sul do país, perto de um posto de controlo fronteiriço e de um campo de migrantes situado no lado da Macedónia do Norte, segundo um fotógrafo da AFP, cujas fotografias foram divulgada no início desta semana pela rádio “Free Europe”.

O ministro do Interior da Macedónia do Norte disse à imprensa local que a Sérvia estava a construir a vedação no seu lado da fronteira, mas os ministérios do Interior e dos Assuntos Externos da Sérvia recusaram comentar quando confrontados pela AFP, em Belgrado.

Segundo uma recomendação publicada na página oficial do Ministério das Finanças sérvio, sobre as condições a reunir para erguer a vedação em terreno privado, a barreira pretende “bloquear a fronteira nacional” a fim de “prevenir a propagação do novo coronavírus” em caso de “atravessamento massivo” da fronteira.

A Sérvia situa-se na “Rota dos Balcãs”, que continua a ser utilizada por milhares de migrantes, na tentativa de chegarem à Europa Ocidental, apesar de ter sido oficialmente encerrada em 2016.

Cerca de 30.000 migrantes foram registados na Sérvia na primeira metade de 2020, quase três vezes mais do que no ano passado, segundo os números oficiais.

Questionada sobre a construção da vedação na Sérvia, uma porta-voz da Comissão Europeia, Ana Pisonero-Hernández, salientou que a União Europeia apoia financeiramente a Sérvia na sua gestão da crise de migração, sem que este apoio “implique a construção de uma vedação”.