Uma jovem de 17 anos foi presa por ter roubado um avião King Air 200, um pequeno avião particular, e conduzi-lo contra um edifício do Aeroporto Internacional de Fresno, esta quarta-feira, nos Estados Unidos da América.

O avião não chegou a levantar voo. Quando a polícia chegou ao local, deparou-se com a jovem sentada no cockpit do avião com os auscultadores do piloto.

A rapariga aparentava estar desorientada e foi muito pouco cooperativa com as autoridades quando foi detida. De acordo com o chefe da polícia Drew Bessinger, os motivos que levaram ao incidente são ainda desconhecidos.

A hipótese de se tratar de um ataque terrorista foi descartada.

De acordo com as autoridades, apesar dos danos causados ao avião e ao edifício, não há vítimas a registar.