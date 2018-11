Uma fã da saga Harry Potter escreveu uma carta à autora da saga, J. K. Rowling, quando terminou o sexto livro da coleção, mas nunca chegou realmente a enviá-la. Agora, vários anos depois, decidiu recorrer ao Twitter para entrar em contacto com a escritora e conseguiu uma resposta.

Sajini Yatigammana, uma fã residente no Sri Lanka, tinha apenas 11 anos na altura e havia terminado "Harry Potter e o Príncipe Misterioso". Escreveu a carta, na qual elogia o trabalho e ideias de J. K. Rowling, bem como a história e personagens do sexto livro.

A mensagem ficou guardada entre as páginas do livro até este domingo.

@jk_rowling Today l was reading my half blood prince book for a while and when l turned to the last page l found a letter l had wanted to send to my role model as an 11 year old. So why not send it now?? pic.twitter.com/wpHNbkryS1

Apesar de a carta não ter ido por correio, J. K. Rowling conseguiu igualmente recebê-la, ao ser identificada no tweet. A autora adorou a mensagem e respondeu à jovem: “(…) muito obrigada pela tua carta, que amei (…)! Obrigada por compreenderes a questão sobre Dumbledore. Alguns não conseguem. Muito amor, Jo X”

.@SYatigammana Dear Past You, Thank you so much for your letter, which I loved! Now You has sent it to me on a weird thing called Twitter, which I can't explain because we're not allowed many words. But thank you for understanding about Dumbledore. Some don't.

Lots of love, Jo x https://t.co/j6qDBDWkXU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 4 de novembro de 2018