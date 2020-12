Cerca de 1.700 passageiros do navio de cruzeiro Quantum of the Seas, da Royal Caribbean, receberam orientações para permanecerem nas respetivas cabines, depois de ter sido detetado um caso de covid-19 a bordo. O navio partiu de Singapura, na última segunda-feira, depois de todos os passageiros terem sido submetidos a testes de reação rápida, até três dias antes do embarque, de acordo com o Departamento de Turismo de Singapura (DTS). Esta quarta-feira, foi detetado um caso a bordo e o navio recebeu instruções para regressar ao porto.

O caso agora confirmado é o de um passageiro, um homem de 83 anos, que foi testado depois de apresentar sintomas como mal-estar geral e diarreia. Os restantes passageiros foram informados esta quarta-feira de manhã e orientados para permanecerem nos respetivos quartos.

De acordo com a Royal Caribbean e o DTS, citados pela Agência Reuters, todos os passageiros e tripulantes do navio que tiveram contato próximo com o homem infetado já foram testados apresentaram resultados negativos para o vírus. Ainda assim, permanecem em isolamento. Todos vão voltar a ser testados antes de deixarem o terminal de cruzeiros.

A empresa de cruzeiros assegura que todos os passageiros estão a receber as refeições diretamente nos quartos e são informados regularmente da evolução da situação a bordo.

O Quantum of the Seas atracou no porto de Singapura às 08:00 locais (meia noite em Lisboa) E seis horas depois ainda permaneciam nas respetivas cabines.

Este cruzeiro era um dos primeiros da Royal Caribbean desde que as operações da companhia foram interrompidas por causa da pandemia. De acordo com um porta-voz da empresa, há 1.680 passageiros a bordo e 1.148 tripulantes.