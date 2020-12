O homem de 83 anos que tinha sido diagnosticado com covid-19, a bordo de um cruzeiro em Singapura, era afinal um “falso positivo”.

O passageiro foi dado como infetado na última terça-feira e o cruzeiro Quantum of the Seas, da empresa Royal Caribbean, interrompeu a rota e regressou ao porto. Os cerca de 1700 passageiros que participavam na viagem receberam indicações para se manterem nos quartos e os contactos próximos do infetado foram rastreados.

O homem, natural de Singapura, tinha testado positivo depois de apresentar sintomas como mal-estar geral e diarreia. O segundo exame, realizado ontem, deu negativo. Nenhum dos passageiros entretanto examinados está infetado.

Nós abandonámos as orientações de quarentena para os contactos próximos, que tinham sido colocados em isolamento como medida de precaução enquanto as investigações estavam em curso”, anunciaram as autoridades de saúde, depois de o passageiro de 83 anos ter sido confirmado como falso positivo.

O navio tinha iniciado a viagem na segunda-feira e iria passar por diversos pontos turísticos de Singapura durante quatro dias. Este cruzeiro, inicialmente anunciado como “livre de vírus”, tinha como objetivo revitalizar o setor do turismo, fortemente afetado pela pandemia. A iniciativa esteve rodeada de fortes medidas de segurança e de higiene.

Antes da partida, todos os passageiros tiveram que ser testados e a tripulação passou 14 dias em isolamento.