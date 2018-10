Dando continuidade a uma tradição iniciada há alguns anos, empresas russas lançaram recentemente calendários de 2019 nos quais a principal estrela é o presidente do país, Vladimir Putin.

A tradição é para cumprir e o líder russo não se esquece disso. Mas o que há de novo este ano? Vladimir Putin a andar a cavalo em tronco nu ou a dar um mergulho nas águas geladas do Lago Seliger, praticando a Epifania Ortodoxa Russa? Ou Putin montado num urso, abraçado a um bebé leopardo ou com um pequeno pastor búlgaro ao colo? Ou ainda o líder russo, de 65 anos, a praticar hóquei, equitação, mergulho e tiro ao alvo?

Os russos são presenteados com uma série de escolhas no calendário anual que são um hino à exaltação da figura do líder máximo do país.

Os calendários com Putin são muito populares entre turistas e políticos russos e não só estão disponíveis no país, como estão à venda na Amazon e no Ebay. Por quantias que variam entre os 11,14 euros e os 21,40 pode comprar vários conjuntos de fotografias nas quais o presidente russo surge nas mais diversas poses: diplomático e brincalhão, severo, mas extrovertido. É caso para dizer que Vladimir Putin não deixa o culto da personalidade por mãos alheias.