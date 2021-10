Um artista Teatro Bolshoi, de Moscovo, na Rússia, morreu este sábado num acidente ocorrido no palco durante um espetáculo de ópera, noticia a agência Reuters.

O Bolshoi, um dos teatros de maior prestígio da Rússia, disse que o acidente aconteceu durante uma mudança de cenário em "Sadko", uma ópera do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov.

"A ópera foi interrompida imediatamente e o público foi convidado a sair", disse o teatro em comentários divulgados pela agência de notícias Interfax.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte do artista de 37 anos, um homem, cujo nome não foi ainda revelado.

A Interfax cita uma fonte do teatro dizendo que o artista foi esmagado por uma rampa durante uma mudança de cenário. Outras dontes disseram às agências de notícias RIA e TASS que ele foi atingido por uma peça de decoração que caiu.