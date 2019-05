O Kremlin denunciou esta quarta-feira a "pressão desproporcionada" sofrida pelo Irão que levou o país a anunciar que vai deixar de cumprir alguns dos compromissos assumidos no âmbito do acordo nuclear assinado em 2015, em Viena.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que 'as decisões irrefletidas e arbitrárias que levaram a uma pressão excessiva sobre o Irão teriam como consequência uma ação adversa, com a qual nós nos confrontamos hoje'", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas, referindo-se à retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano há um ano.

Vladimir Putin falou sobre as consequências das medidas irrefletidas tomadas contra o Irão por Washington e vemos que essas consequências estão a começar a acontecer", afirmou Peskov.

O porta-voz acrescentou que a Rússia continua "comprometida" no acordo nuclear com o Irão, dizendo que é "muito cedo" para discutir possíveis novas sanções contra Teerão.

Os diplomatas russos continuam a falar sobre a situação, inclusive com os seus parceiros europeus, a fim de trabalhar para preservar o funcionamento deste acordo", afirmou Peskov, afirmando que é uma "situação séria".

O Presidente iraniano, Hassan Rouhani, anunciou hoje pela televisão que o país deixará de limitar as suas reservas de água pesada e urânio enriquecido, revertendo o seu compromisso com âmbito do acordo concluído em Viena, em 2015.

Este acordo permitiu a Teerão obter um levantamento de algumas sanções internacionais, mas os Estados Unidos, que se retirou do acordo há exatamente um ano, retomou as sanções contra o Irão, afetando fortemente a economia iraniana e as suas relações comerciais com outros países pertencentes ao acordo.

Rouhani disse que o Irão quer negociar novos termos com os demais signatários do acordo, mas reconheceu que a situação é grave.

O Irão enviou hoje cartas, nas quais informa da sua decisão, aos líderes do Reino Unido, China, União Europeia, Rússia, França e Alemanha, todos signatários e apoiantes do acordo nuclear.

Este anúncio acontece quando o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, está em Moscovo para conversar com seu homólogo russo, Sergei Lavrov.

Moscovo considera as sanções e pressões dos Estados Unidos contra o Irão semelhantes à "concorrência desleal".

Sergei Lavrov culpou hoje o Governo dos Estados Unidos por criar uma situação "inaceitável" em torno do acordo nuclear com o Irão.

O ministro russo fez estas declarações antes do início da sua reunião Zarif, com o qual pretende abordar o acordo nuclear de 2015 e outros assuntos da agenda regional e bilateral.

O principal tema de discussão será a situação inaceitável criado em torno do Plano Integral de Ação Conjunta (JCPOA, na sigla em inglês) devido ao comportamento irresponsável dos Estados Unidos, que se recusou a honrar os seus compromissos", disse o diplomata russo.