Duas mulheres, numa região perto de São Petersburgo, na Rússia, foram filmadas a serrar um baloiço num parque infantil, em frente a várias crianças, por se queixarem do barulho que o equipamento faz. O vídeo está a acumular milhares de visualizações e comentários nas redes sociais.

De serra na mão, as duas mulheres, apelidadas nas redes sociais como “avós vândalas”, vão fazendo a destruição à vez, escreve a imprensa local, citada pela BBC.

As imagens do momento foram publicadas na rede social VKontakte e já contam com centenas de milhares de visualizações.

De acordo com a agência russa 78 News, o objetivo das mulheres era acabar com o barulho provocado pelo baloiço, que incomodava constantemente uma mulher de 100 anos, amiga e vizinha do parque infantil.

Não aguento mais isto”, afirma uma das mulheres.

Através do vídeo é possível observar as pessoas que passam reagir à decisão do par, uma posição partilhada por muitos dos utilizadores das redes sociais, indignados com o ato.

O que é que está a fazer em frente a estas crianças? Tem alguma ideia?”, perguntou um dos transeuntes.

Na Internet, as críticas ao comportamento das mulheres também não param de crescer.

Estas avós vândalas vão ter de arranjar um novo baloiço e pagá-lo com o seu dinheiro ou então têm de reparar este”, assumiu um dos visualizadores do vídeo. “Deviam ter posto óleo no baloiço para acabar com o chiar do baloiço”, disse outro.

Contudo, também há quem compreenda o lado das mulheres e expresse algum apoio.