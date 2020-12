Um barco de pesca russo naufragou esta segunda-feira a norte do Mar de Barents, ao largo do arquipélogo de Novaya Zemlya. De acordo com as autoridades, há 17 tripulantes desaparecidos.

Segundo ministro de Emergências da Rússia, citado pela agência Reuters, as embarcações de resgate procuraram sobreviventes, mas apenas duas pessoas foram resgatadas de uma tripulação de 19 membros.

As autoridades apontam para a acumulação de gelo na embarcação como causa do naufrágio.