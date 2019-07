Um casal caiu de uma janela no nono andar de um prédio em São Petersburgo, na Rússia, enquanto tinha relações sexuais. A mulher morreu instantaneamente, depois de cair de cabeça, mas o homem sobreviveu ao ser amparado pelo corpo da parceira. Levantou-se e voltou à casa para continuar a festa.

De acordo com a imprensa local, os vizinhos descreveram uma grande festa no apartamento no dia em que aconteceu o acidente, a 5 de julho, escreve o Daily Mail. Dizem ainda que, antes da queda, um televisor tinha sido atirado da mesma janela.

As autoridades acreditam que o casal estava a fazer sexo no parapeito da janela, visto que estavam ambos despidos da cintura para baixo quando “aterraram” no rés-do-chão.

A mulher, de 30 anos, foi encontrada morta no pátio do apartamento, mas o homem, de 29, foi visto a levantar-se e a voltar para o apartamento onde decorria o encontro de amigos.

A polícia foi chamada ao local pelos vizinhos e, ao aperceberem-se da presença das autoridades, as pessoas que estavam naquele apartamento atiraram uma manta para cima do corpo da mulher através da janela.

As autoridades iniciaram uma investigação para apurar as causas da queda, mas não afastam a hipótese de homicídio.

Depois de entrevistarem várias testemunhas, os agentes da polícia de São Petersburgo concluíram que ambos os envolvidos na queda estavam a ter relações sexuais.

Outros dois homens estavam no apartamento à hora do incidente, mas as autoridades não acreditam que estejam envolvidos.