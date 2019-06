Pelo menos 400 manifestantes foram, esta quarta-feira, detidos em Moscovo durante uma marcha contra os abusos policiais e em apoio do jornalista Ivan Golunov acusado de tráfico de droga e já libertado, anunciou a organização não-governamental OVD-Info, num novo balanço.

Mais de mil pessoas reuniram-se no centro da capital para participar no protesto, que deu origem a detenções particularmente musculadas, segundo refere a agência noticiosa AFP.

Entre os detidos encontra-se Alexei Navalny, segundo indicou na rede social Twitter Kira Iarmych, porta-voz deste opositor do Kremlin, alvo de numerosos processos judiciais e detenções nos últimos anos.

A organização não-governamental (ONG) OVD-Info, especializada no acompanhamento de detenções, referiu-se a pelo menos 400 manifestantes detidos durante esta marcha destinada a denunciar a atuação da polícia neste caso, que provocou uma mobilização quase sem precedentes da sociedade civil.

Cerca de uma centena de pessoas também se concentrou em São Petersburgo, a segunda cidade do país, em protesto contra a atuação policial, adiantou a AFP.

Aquilo que se passou com Ivan Golunov acontece todos os dias neste país. Existem toneladas de [falsas] histórias de droga como esta. Tivemos a sorte de que tenha sido libertado, mas é apenas uma pequena vitória. A guerra não está ganha”, declarou à AFP Egor, um manifestante de 15 anos com uma ‘t-shirt’ com a frase “Eu sou Ivan Golunov”.