Mikhail Mishustin, o primeiro-ministro russo, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada numa videoconferência entre o próprio e o presidente Vladimir Putin, parcialmente transmitida no canal Russia 24.

Acabo de se saber que os testes que fiz ao coronavírus deram positivo, então tenho de cumprir as regras de isolamento, e é obrigatório que o faça para segurança dos meus colegas", confirmou Mikhail Mishustin.

Até estar recuperado, o primeiro-ministro vai manter-se em isolamento, pelo que pediu a Vladimir Putin que nomeasse o vice-primeiro-ministro para desempenhar as suas funções nas próximas semanas. Entretanto, o presidente já assinou o decreto que permite que Andrey Belousov, o vice-primeiro-ministro, assuma as funções do chefe de governo infetado.

Mikhail Mishstin torna-se, assim, a mais alta figura política da Rússia a testar positivo à Covid-19.

Até esta quinta-feira, o país contabiliza 106.498 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais resultaram 1.073 mortes.