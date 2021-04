Os bombeiros russos continuam esta terça-feira de manhã a combater o violento incêndio que está a destruir uma fábrica histórica em São Petersburgo e que já fez um morto e três feridos.

Continuamos o trabalho para extinguir alguns dos focos do incêndio. Neste momento o fogo está circunscrito a 500 metros quadrados", refere um comunicado do Ministério para as Situações de Emergência da Rússia.