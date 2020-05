Três médicos na linha da frente no combate à Covid-19 na Rússia caíram das janelas dos hospitais onde trabalhavam, nas últimas duas semanas, depois de terem reclamado por melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde. Dois médicos morreram e outro continua internado em estado grave.

Segundo a CNN, os acidentes estão a ser investigados pelas autoridades russas.

O paramédico Alexander Shulepov, da cidade de Voronezh, uma cidade a 540 quilómetros de Moscovo, está em estado grave depois de ter caído da janela do segundo andar do hospital de Novousmanskaya, onde trabalhava e estava atualmente a receber tratamento depois de ter testado positivo para Covid-19.

Shulepov foi hospitalizado a 22 de abril. Nesse mesmo dia, ele e o colega Alexander Kosyakin tinham divulgado um vídeo onde denunciavam que Shulepov tinha sido forçado a trabalhar mesmo estando infetado com o coronavírus.

"[Shulepov] está na unidade de cuidados intensivos, tanto quanto sei em estado grave. A última vez que falei com ele foi a 30 de abril, para vermos como estávamos. Ele sentia-se bem, estava a preparar-se para ter alta do hospital e, de repente, isto aconteceu. Não se sabe como nem porquê... há muitas questões para as quais não tenho resposta", afirmou Kosyakin à CNN.

Antes do acidente do colega, Kosyakin já tinha criticado a administração do hospital por falta de equipamento de proteção, tendo sido interrogado pela polícia por espalhar notícias falsas.

Alexander Shulepov foi o terceiro médico a cair no espaço de duas semanas. Antes, a 1 de maio, Elena Nepomnyashchaya, médica no hospital de Krasnoyarsk, na Sibéria, morreu após um dia nos cuidados intensivos.

De acordo com a TVK Krasnoyarsk, citada pela CNN, Nepomnyashchaya terá caído de uma janela do hospital durante uma reunião com autoridades des saúde regionais, onde era discutido se o hospital devia ou não ser transformado numa unidade Covid-19.

A médica terá sido contra essa mudança dada a falta de equipamento de proteção no hospital.

A 24 de abril, Natalya Lebedeva, chefe do serviço de emergência no Star City, a principal base de treino dos astronautas da Rússia, morreu num hospital após uma queda.

O hospital da Agência Biomédica Federal, que diz que tratou Lebedeva por suspeita de Covid-19, afirmou em comunicado que "aconteceu um acidente trágico", mas não deu mais detalhes sobre o acidente.

A Rússia tem 155 370 casos de Covid-19 confirmados e já foram registados 1.451 óbitos relacionados com a doença.

Segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.