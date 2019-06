Um navio de guerra da Marinha norte-americana atravessou-se na rota de um navio russo, esta quinta-feira, no mar da China Oriental, em pleno oceano Pacífico. As embarcações estiveram prestes a colidir, salvando-as – apenas – 50 metros que as afastavam uma da outra.

O navio Chancellorsville, dos Estados Unidos, atravessou a rota do russo Almirante Vinogradov, de acordo com o comunicado divulgado pela Frota do Pacífico da Rússia, citado pelo El País.

Diz a mesma nota que a embarcação dos EUA mudou de rumo repentinamente, provocando um momento de tensão quando ambas as embarcações se cruzaram a 50 metros de distância.

Os tripulantes russos admitem terem sido forçados a “manobras emergentes” para evitar a colisão.

Pela onda internacional de rádio, o comando do navio norte-americano recebeu declaração de protesto e notificação de inadmissibilidade de tais ações", lê-se na nota.

Nas redes sociais foram, entretanto, partilhados vídeos do episódio.

L'#USSChancellorsville #CG62 a été contraint de manœuvrer pour éviter une collision lorsque le destroyer Udaloy I de #Russie a adopté une approche peu sûre et peu professionnelle dans la mer des #Phillippines #USA #Russia #USNavy pic.twitter.com/ABYqqSjbDp — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) June 7, 2019