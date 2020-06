Um leão bebé foi imobilizado com as pernas traseiras partidas, para que não fugisse das fotos com turistas, numa praia na Rússia. Chama-se Simba e foi retirado à mãe poucas semanas depois de ter nascido.

O caso tornou-se mundialmente conhecido depois de ter sido divulgado nas redes sociais um vídeo que mostrava o estado em que o animal se encontrava após de ter sido resgatado e antes de ser submetido a uma cirurgia.

De acordo com o Mirror, Vladimir Putin, presidente da Rússia, foi informado do que se tinha passado e garantiu que os suspeitos iriam ser identificados e que iria ser aberta uma investigação criminal.

Após ter sido resgatado, Simba foi levado para uma clínica veterinária para receber os cuidados necessários. Segundo o médico, Karen Dallakyan, o animal também desenvolveu úlceras devido à pressão de que foi alvo, obstruções intestinais e atrofia dos músculos posteriores. Foi submetido a uma cirurgia e já começou a andar.

Yulia Ageeva, responsável pelo resgate, disse que o pequeno leão não era alimentado e que chegou mesmo a adoecer.