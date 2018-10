O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que os Estados Unidos têm “alguma responsabilidade” no desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, acrescentando ainda não ter provas suficientes do presumível envolvimento da Arábia Saudita neste caso.

O corpo do jornalista Jamal Khashoggi, morto há duas semanas no consulado saudita em Istambul, na Turquia, foi cortado em pedaços, já sem vida, diz a CNN que cita oficiais turcos.

De acordo com os oficiais, Khashoggi foi morto a 2 de outubro no consulado, depois de lá ter ido para obter documentação que lhe permitiria casar com a sua noiva turca.

Alguns meios de comunicação turcos e norte-americanos, tem gravações vídeo e áudio que provam que Khashoggi foi morto na sede diplomática dos sauditas.

Esta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a crescente condenação global da Arábia Saudita no caso do desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi.

Trump afirmou que o rei saudita Salman e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman negaram que sabiam o que tinha acontecido a Khashoggi quando este entrou no consulado no início deste mês.

Já o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse também na terça-feira que a Arábia Saudita fez um “compromisso sério” para responsabilizar líderes e dirigentes neste caso.

Os líderes da UE reunidos hoje em cimeira em Bruxelas abordaram o desaparecimento e presumível assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi, com vários Estados-membros do bloco comunitário a instarem explicitamente a realização de uma investigação sobre o caso.

A ONU também falou do caso e disse que só vai lançar uma investigação sobre o caso do jornalista saudita desaparecido Jamal Khashoggi “se todos os Estados-membros o pedirem”, anunciou hoje em conferência de imprensa o porta-voz do secretário-geral António Guterres.