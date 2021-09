Um homem não identificado abriu fogo na manhã desta segunda-feira na Universidade de Perm, na Rússia. Segundo a agência Associated Press, pelo menos oito pessoas foram mortas e várias outras sofreram ferimentos. O atirador, que era estudante na universidade, foi entretanto abatido pela polícia.

De acordo com a universidade, alguns estudantes e professores tiveram de se barricar nas salas de aula e no auditório para se esconderem do ataque. Alguns deles utilizaram mesmo as janelas do edifício para escaparem, como mostram vídeos publicados nas redes sociais.

Mais tarde, segundo o Ministério do Interior da Rússia, o atirador, que era estudante naquela instituição, acabou por ser detido, sendo ferido durante o processo, acabando por morrer mais tarde.

O Comité de Investigação da Federação Russa abriu já um caso de investigação por múltiplos homicídios.