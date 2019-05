Um urso-pardo roubou uma caixa com comida e bebida a dois homens, na Rússia. O episódio aconteceu no domingo e foi filmado, enquanto os dois visados assistiam incrédulos.

Os homens iam caçar, mas pararam na autoestrada, perto de Kamchatka, na Sibéria. Logo que os caçadores estacionaram a viatura, o urso fez-se aos seus pertences, atacando a caixa dos mantimentos.

Segundo o Siberian Times, é possível ouvir um dos homens gritar para o colega, pedindo-lhe que disparasse contra o urso: “Ele está a roubar a caixa. A nossa comida está toda lá dentro”, dizia.

Dispara! Pasha, por favor dispara, o que se passa contigo?”, gritou ao companheiro.

O homem ainda disparou uma vez para o ar, na tentativa de assustar o animal, mas o tiro não teve quaquer efeito.

Este incidente ocorreu numa estrada onde os locais costumam alimentar os ursos que por ali passam, ainda que contra as indicações das forças de segurança. Especialistas dizem mesmo que os animais se sentem encorajados a ir ter com as pessoas, sendo conhecidos como "ursos pedintes".

A situação é de tal maneira grave que já foi lançada uma campanha com o nome “Não alimente ursos” naquela região.

O Siberian Times avança que só em 2018 foram mortos cerca de 70 ursos naquela região, por representarem uma ameaça às pessoas. Também no ano passado, as autoridades avançam que terão morrido duas pessoas na sequência de ataques de urso.