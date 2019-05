As imagens do avião Sukhoi Superjet-100, que aterrou de emergência em Moscovo, na Rússia, e se incendiou enquanto se direcionava para a pista, no domingo, continuam a ser partilhadas nas redes sociais. Desta vez, estão a impressionar um pouco por todo o mundo os vídeos captados pelos próprios passageiros que viajavam naquele aparelho da companhia aérea Aeroflot.

No Facebook e no Twitter, a imprensa russa partilhou dois vídeos captados no momento da aterragem no aeroporto de Sheremetyovo, filmados por passageiros.

Através dos vídeos é possível perceber a aflição das pessoas a bordo, que gritavam enquanto se apercebiam do crescimento das chamas enquanto a aeronave ainda estava em movimento.

Пожар на борту SSJ 100 . pic.twitter.com/307NxPihTn — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) May 5, 2019

Dos 78 passageiros a bordo, dos quais cinco eram tripulação, 41 pessoas morreram, e 37 conseguiram salvar-se. No entanto, para estas 37 pessoas conseguirem escapar com vida das chamas, foi fundamental a ajuda da tripulação.

Muitos passageiros que conseguiram escapar garantem que só estão vivos por causa dos esforços da tripulação.

Segundo a agência Ria Novosti, o avião de passageiros fazia a rota entre Moscovo e Murmansk (norte da Rússia) e um mau funcionamento elétrico pode ser a causa do incêndio durante o voo.

Neste momento, já foram recuperados os 41 corpos das vítimas do avião.

Entre as vítimas estão duas crianças, de acordo com o último balanço feito pelas autoridades russas.