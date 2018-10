Um homem recusou-se a sentar-se ao lado de uma idosa negra num voo da Ryanair entre Barcelona e Londres. Um vídeo mostra o momento em que o passageiro insulta de forma agressiva a mulher e nas redes sociais aumentam as críticas à companhia que acusam de ter tido um comportamento insuficiente na resolução do caso.

O momento que está a ser considerado de racismo aconteceu antes de o avião descolar em Espanha. Um homem, com lugar à janela, recusou-se a ter ao seu lado durante o voo uma mulher de 77 anos, negra, com origem jamaicana. O músico David Lawrence fazia o mesmo voo e gravou com o telemóvel o momento dos insultos.

Um elemento da tripulação interveio, mas o avião acabou por descolar com todos os passageiros, incluindo o que insultou a mulher e exigiu que esta saísse do seu lugar junto ao corredor.

O homem, que não foi identificado, começou por dirigir-se à mulher pedindo-lhe que lhe desse passagem para chegar ao lugar junto à janela. Fê-lo com tom racista e de forma agressiva, mostra o vídeo filmado por outro passageiro e difundido na sexta-feira nas redes sociais.

O passageiro, irritado, disse ainda que se a mulher não saísse, ele a empurrava para outro lugar.

“Ouve bem, se não fores para outro lugar, eu próprio te empurro para outro sítio”, disse o homem, de acordo com Lawrence à CNN.

O homem gritou várias vezes, desrespeitando os outros passageiros, mas sobretudo a mulher, que insultou por diversas ocasiões.

“Eu ouvi um a voz de um homem atrás de mim, aos gritos, agressivo, a dizer «Sai do meu lugar. Mexe os pés já. Preciso de passar.»”, contou o homem que filmou o momento dentro do avião.

Quando a mulher respondeu, com sotaque jamaicano, o homem terá continuado com a atitude racista. “Não me fales noutra porcaria de outra língua, sua vaca feia e estúpida”, lembrou Lawrence.

A mulher respondeu a dada altura que o homem “cheirava mal” e que ia pontapeá-lo, mas acabou por pedir à tripulação para se sentar ao lado da filha, que estava umas filas atrás e, ao ver a mãe ser insultada, imediatamente se levantou em defesa.

No domingo, a Raynair partilhou no Twitter a informação de que teve conhecimento do caso e o entregou às autoridades de Essex, recusando-se a comentar a situação.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police — Ryanair (@Ryanair) October 21, 2018

Nas redes sociais, vários utilizadores partilharam artigos sobre o episódio para criticarem o comportamento da companhia aérea neste caso.

Ok boycott ⁦@Ryanair⁩ if they think it’s ok for a racist man to abuse an elderly black woman and remain on the plane. It’s 63 years since Rosa Parks said “No “ to sitting on the back of the Bus and we ain’t going back. https://t.co/IYczabgjMJ — David Lammy (@DavidLammy) October 21, 2018