O presidente dos Estados Unidos e o mayor da Câmara de Londres protagonizaram uma troca de palavras nos últimos dias, mas Donald Trump decidiu escalar a discussão, apelidando Sadiq Khan de "incompetente", acrescentando ainda que é um "autarca terrível". Tudo começou depois de o londrino ter ironizado com a presença de Donald Trump num campo de golfe, enquanto os Estados Unidos se preparavam para o furacão Dorian.

Donald Trump alegou a passagem da tempestade para não marcar presença no 80º aniversário da invasão da Polónia por parte das tropas alemãs, que deu início à Segunda Guerra Mundial. Presente na cerimónia, Sadiq Khan reacendeu a rivalidade, que já tinha tido foco aquando os atentados que a capital britânica sofreu em 2017. Na altura, o presidente dos Estados Unidos acusou o mayor de Londres de não levar os ataques a sério.

O líder norte-americano não gostou, e contrapôs no seu Twitter pessoal, acusando Sadiq Khan de ser "incompetente", alertando para uma eventual situação de descontrolo do crime na cidade de Londres.

....”knife crime,” which is totally out of control in London. People are afraid to even walk the streets. He is a terrible mayor who should stay out of our business!