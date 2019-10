Uma mulher iraniana, muito popular no Instagram, foi detida por acusações de promover a violência e o ódio, educação ilícita, blasfémia, insulto ao véu islâmico e encorajamento de jovens para cometer corrupção.

Sahar Tabar, o nome da instagrammer famosa pela aparência radical e cirurgias plásticas partilhadas nas redes sociais, tornou-se uma sensação viral em 2017, escreve a CNN, que cita a agência de noticias do Irão Tasnim News. A conta de Instagram da mulher foi, entretanto, eliminada, embora existam algumas outra com fotografias da mulher.

A post shared by Sahar Tabar (@sahartabar_officialx) on Nov 30, 2018 at 8:31pm PST

De acordo com a agência, foram apresentadas queixas sobre a mulher ao Ministério Público iraniano.

Sahar publicava regularmente fotografias e vídeos no Instagram – a única grande rede social que não está banida no país. Os seguidores acreditavam que a mulher queria tornar-se numa versão zombie da atriz Angelina Jolie.

Nessa mesma entrevista, a mulher negou a intenção de se parecer com Jolie.

Eu não tenho qualquer interesse em parecer a Angelina Jolie, e não queria parecer-me com a personagem do filme “A Noiva Cadáver”. Percebo que tenha algumas semelhanças com elas, mas eu sou a minha própria musa e não quero parecer-me com ninguém. Não é esse o meu objetivo”, sublinhou a instagrammer.