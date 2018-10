Saif Ali Khan é príncipe e o sucessor na linhagem de governantes do estado de Pataudi, no norte da Índia, mas as obrigações da realeza ficam aquém dos seus sonhos.

Apaixonado pela 7.ª Arte, é este o caminho que quer seguir.

Saif Ali Khan estreou-se no mundo do cinema com um anúncio que protagonizou para a marca de fatos Gwalior Suiting. A partir daí, apaixonou-se pelo cinema e, atualmente, é ator e produtor reconhecido na indústria de filmes indianos. O seu primeiro papel no ecrã foi em Parampara (1993), mas obteve maior sucesso com as personagens que desempenhou no filme romântico Yeh Dillagi ou no de ação Main Khiladi Tu Anari (ambos de 1994). Desta forma, Saif Ali Khan sempre deu maior importância à profissão de ator do que a de Nawab de Pataudi. Esta denominação refere-se à linhagem de governantes do antigo estado principesco de Pataudi, localizado no norte da Índia.

O estado de Pataudi foi estabelecido em 1804 pela Companhia Britânica das Índias Orientais. A família Pataudi tem origem na Índia do século XVI. O jogador de críquete Mansoor Ali Khan Pataudi assumiu o cargo de Nawab de Pataudi desde 1952 até 1971. Ao casar-se com a atriz Sharmila Tagore e ao ter tido três filhos, o título de Nawab passou para o filho mais velho do casal, Saif Ali Khan.

No entanto, Saif Ali Khan preferiu ser ator a desempenhar as funções de Nawab de Pataudi, mesmo que tenha o título, até hoje.

Eu não penso em mim como um príncipe. Não quero ser um Nawab. Penso em mim como um ator. Os príncipes na Índia já não são reconhecidos pelas funções que têm no governo e assim é que deve ser. Nós somos uma democracia e eu prefiro muito mais ser ator do que príncipe”, confessou Saif à CNN.

Apesar de não assumir funções na realeza, Saif Ali Khan foi coroado como o 10.º Nawab de Pataudi, após a morte do seu pai, Mansoor Ali Khan Pataudi, em 2011.