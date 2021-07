A violenta onda de calor que se faz sentir na América do Norte está a tornar as águas do rio Columbia inabitáveis para várias espécies. As consequências dramáticas foram captadas em vídeo, depois de um cardume de salmão ter sido avistado com várias lesões e infecções fúngicas, no mesmo dia em as águas do rio atingiram os 21 graus celsius.

Num vídeo publicado pela organização não governamental Columbia Riverkeeper, é possível ver o cardume a nadar com o corpo coberto de ferimentos que terão sido causados devido ao aumento das temperaturas da água e ao stress causado pelas condições adversas.

De acordo com o grupo de proteção ambiental, essas lesões surgiram durante a subida do rio, na viagem na qual viriam a procriar, quando inexplicavelmente alteraram o trajeto para um afluente do rio. Para o diretor executivo do grupo ambiental, Brett VandenHeuvel, este esforço deveu-se ao desespero dos animais de escapar daquilo que comparou com “um edifício em chamas”.

No dia em que o vídeo foi registado, a onda de calor que se fazia sentir fez com que as águas do rio chegassem aos 21 graus Celsius, uma temperatura que, de acordo com os peritos, é letal para estes peixes.

Em declarações ao jornal The Guardian, VandenHeuvel equiparou a situação à de um humano a correr uma maratona com 38 graus celsius, com a diferença de que, para o salmão, “esta não é uma atividade recriativa”.

Eles não têm escolha. Ou o fazem ou morrem”, explicou.

Os salmões que aparecem no vídeo não deverão ser capazes de se reproduzir no afluente do rio Columbia e deverão mesmo morrer das lesões contraídas. VandenHeuvel diz ainda ser cedo demais para apontar um número exato do número de salmões que irá morrer devido às elevadas temperaturas da água, mas, para a espécie “sockeye”, considerada em perigo, qualquer perda de população poderá ter efeitos devastadores.