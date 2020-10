Apesar de todas as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a polícia brasileira foi obrigada a interromper uma festa ilegal onde participavam cerca de 3.000 pessoas. Aconteceu em Salvador, na Bahia, de acordo com a CNN Brasil.

As imagens foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e rapidamente chegaram ás redes sociais.

Quando a polícia chegou ao local, conseguiu dispersar a multidão e ninguém foi detido.

Devido à pandemia, um decreto estadual proíbe eventos e festas com mais de 100 pessoas.

Desde o início da pandemia, o Brasil soma perto de 154 mil óbitos e 5,2 milhões de infetados.