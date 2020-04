Um jovem francês foi localizado "exausto" e "a tremer de frio" por uma equipa de resgate em alta montanha, nos Pirenéus, depois de se ter perdido quando tentava atravessar o monte para comprar cigarros mais baratos em Espanha.

Segundo uma publicação no Facebook da equipa de resgate da Guarda Nacional francesa, o jovem foi retirado de helicóptero na região de Le Perthus, no departamento de Pirenéus Orientais. Tinha partido de Perpignam, no sul de França, de automóvel, com destino a La Jonquera, em Espanha. Porém, devido às restrições impostas para combater o contágio do novo coronavírus, foi impedido de passar na fronteira.

Antes do encerramento de fronteiras, era frequente ver franceses deslocarem-se a Espanha para aproveitarem os preços mais baixos no tabaco ou combustível.

O jovem voltou para trás mas acabou por parar o carro e sair a pé, procurando chegar a Espanha através de um caminho de montanha. No entanto, caiu num riacho, picou-se em arbustos e acabou por se perder nos Pirenéus, pedindo ajuda aos bombeiros através do telefone.

Foi resgatado mas multado em 135 euros por não respeitar as medidas de confinamento. "Parece que a mensagem não passou corretamente", escreveram as autoridades no Facebook. "Fiquem em casa".