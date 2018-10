Um homem chamado Paulo Roberto, de 28 anos, estava num barco no porto de Santos, no Guarujá, São Paulo, quando viu uma movimentação estranha no mar. Apercebeu-se de que era um cão que tinha caído ao mar e não hesitou na hora de o salvar. O homem rapidamente saltou para a água e salvou o cão, Kiko.

Quando olhei, já ele estava na água. As pessoas chamavam-no e tentavam atraí-lo, mas ele não saía do lugar”, explica Paulo Roberto ao G1 da Globo.

O Kiko estava a dez metros da embarcação de Paulo e, em apenas cinco minutos, o homem conseguiu chegar até onde o cão estava e resgatou-o.

Os donos do Kiko já estavam em aflição e já tinham colocado um comunicado nas redes sociais a pedir ajuda para encontrar o cão, que tinha desaparecido horas antes.

Jaqueline Cardoso, de 25 anos, dona do Kiko, disse que ele tinha fugido quando o pai abriu o portão para lavar o carro. Teve acesso ao vídeo do resgate do Kiko pelas redes sociais e rapidamente foi ao porto de Santos, que fica a dois quilómetros de sua casa, para trazê-lo de volta.

Apanhei um susto porque não esperava que ele tivesse ido tão longe, nem que tivesse caído ao mar”, conta.

Para Paulo Roberto, o ato de salvamento foi instintivo e em nenhum momento pensou que poderia ter algo em troca.

Já fui nadador-salvador e ele foi mais uma vida que salvei, como tantas outras. Fico feliz que tenha corrido tudo bem”, disse Paulo.

Aos 13 anos, Kiko já não vê totalmente por causa de uma catarata e também já ouve mal. No entanto, para a dona, tê-lo de volta foi a melhor notícia que podia ter recebido.