Um visitante do jardim zoológico de San Diego, no Estados Unidos da América, foi detido, esta sexta-feira, depois de levar a sua filha de dois anos para o interior do recinto onde estão alojados os elefantes.

Jose Navarrete, de 25 anos, passou diversas barreiras de segurança para poder entrar no recinto que albergava os elefantes. Já no interior do recinto, um elefante apercebeu-se da presença dos intrusos e começou a andar na direção deles, de acordo com um comunicado da polícia local.

Assustado, o homem terá tentado fugir do recinto e ao fazê-lo deixou cair a criança no chão, mas acabou por conseguir pegar-lhe.