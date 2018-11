Há dois anos Sandra Parks foi premiada por um ensaio que escreveu sobre os disparos que atormentavam o seu dia a dia – e o de muitos – na sua cidade. Tinha 11 anos e uma consciência de adulta: “As crianças pequenas são vítimas da violência armada sem sentido. Eu sento-me e tento abstrair-me do que vejo e oiço todos os dias". Mas chegou sempre "à mesma conclusão": "estamos em estado de caos”. Agora, aos 13 anos, foi morta precisamente por balas perdidas, que lhe entraram casa adentro.

Estava no seu quarto, a ver televisão, na última segunda-feira à noite, em Milwaukee, no estado norte-americano de Wisconsin. Voltou a ouvir o som estridente das balas. Elas atravessaram o vidro, estilhaçaram-no. Abriu-se a janela para a morte.

A irmã de Sandra, Tatiana Ingram, contou à CNN WISN que a menina encarou a bala como se fosse um “soldado”. Chegou ao pé da mãe e ainda conseguiu dizer “Mamã, fui baleada”.

Dezenas de pessoas juntaram-se para uma vigília à frente da casa da adolescente, erguendo o ensaio que escreveu, com as suas reflexões certeiras sobre a violência.

Cherise Dawson (left) lights candles with her 13-year-old daughter Kendra Perkins outside the home of Sandra Parks on Milwaukee’s north side Tuesday evening. Dozens of people came to a vigil in honor of Parks who was shot to death Monday night while she was in bed. ⁦ pic.twitter.com/v8RTP7lUcM

— Meg Jones (@MegJonesJS) November 21, 2018