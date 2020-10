A primeira-ministra da Finlândia está no centro de uma polémica que nada tem a ver com as suas decisões políticas e sim com um decote.

Sanna Marin, de 34 anos, a mais jovem líder de um país, está no centro das atenções depois de ter posado para uma revista de moda com um decote considerado "indecente" pelos críticos.

A polémica foto de uma "modelo de joalharia", como muitos categorizaram, por oposição ao que deveria ser a pose de uma primeira-ministra em plena pandemia de covid-19, deu já origem a um movimento nas redes sociais - #imwithsanna (estou com a Santa, na tradução literal) - de apoio à governante, com vários anónimos, mas também algumas caras conhecidas localmente, a tirarem fotografias com roupa decotada e a partilharem essas mesmas imagens.

A fotografia em causa, que foi tirada na residência oficial da chefe de governo, foi publicada no passado dia 9 de outubro e conta com mais de 1.500 comentários e 27.000 gostos. Sanna Marin veste um blazer preto, exibe um colar e olha diretamente para a câmara.

Sanna Marin não tem esta imagem em destaque na sua conta de Instagram, tendo partilhado a capa da revista de outubro, à qual concedeu uma entrevista intimista sobre a sua vida e obra, com a primeira-ministra a assumir as dificuldades de um trabalho que "deixa pesadas marcas" e obriga a "colocar as emoções de parte".

A própria revista tem partilhado algumas das fotos que invadiram as redes sociais e que considera ser um momento de "empoderamento das mulheres", precisamente as mulheres que Sanna Marin representa.