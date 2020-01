A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, pretende instituir um novo horário de trabalho no país. A recém eleita pretende, segundo o site New Europe, apresentar uma proposta que prevê a redução para quatro dias de trabalho, com seis horas cada um, o que resultaria numa semana de trabalho de 24 horas.

O desejo foi formulado durante um comício de comemoração dos 120 anos do Partido Social Democrata finlandês, realizado na cidade de Turku.

Acredito que as pessoas merecem passar mais tempo com as suas famílias, com os seus entes queridos", referiu durante o discurso.

Além das questões familiares, a proposta também prevê um impacto ambiental, com a intenção de reduzir as emissões de carbono no país. O aumento da produtividade é outro dos objetivos que motiva a implementação da medida.

Eleita no passado mês de dezembro, Sanna Marin é a chefe de estado mais jovem do mundo, com 34 anos.

Os países nórdicos têm adotado diferentes formas de tornar o horário de trabalho mais flexível para a população, sobretudo desde o Pacto de Horário de Trabalho, assinado em 1996. Este acordo deu aos trabalhadores mais poder para ajustar o seu horário.

Segundo dados do Eurostat referentes a 2018, um finlandês trabalha, em média, 39,4 horas por semana. Em Portugal esse valor fixa-se nas 40,8 horas.

Na Suécia, o horário de trabalho aplicado já é de seis horas diárias desde 2015. Recorde-se que, em Portugal, o horário de trabalho é de oito horas para os privados e de sete horas para os funcionários públicos.