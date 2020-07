Um motorista de autocarros da cidade de São Francisco, na Califórnia, foi agredido com um taco de basebol depois de ter pedido a três passageiros para usarem máscaras no transporte de forma a serem cumpridas as medidas de saúde pública contra a Covid-19.

De acordo com a Fox 10, que cita um comunicado da polícia de sexta-feira passada, os três homens entraram no autocarro na quarta-feira à tarde e, depois de terem sido alertados para o uso de máscara por diversas vezes, foram convidados a sair quando o condutor encostou o autocarro.

"Enquanto a vítima encaminhava os homens para fora do autocarro, um dos homens puxou de um taco de madeira e bateu na vítima várias vezes, causando vários ferimentos. Os suspeitos fugiram do local a pé", afirmou Robert Rueca, oficial do departamento da polícia de São Francisco.

O motorista ficou com um dedo partido e está a recuperar em casa.

Em São Francisco, o uso de máscaras é obrigatório em público, incluindo nos transportes públicos, por causa da pandemia Covid-19.

A Califórnia tem mais de 530 mil casos confirmados e mais de 8.400 mortes relacionadas com Covid-19.