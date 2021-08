Um polícia militar acusado de homicídio culposo da mulher em Praia Grande, no litoral de São Paulo disse que disparou acidentalmente na vítima após ter escorregado numa garrafa de água que estava no chão.

O incidente ocorreu por volta das 5:00 horas da última sexta-feira, na casa do casal, no bairro do Maracanã. De acordo com autoridades, o homicídio ocorreu enquanto o polícia estava no quarto a preparar-se para sair e ir trabalhar.

De acordo com o depoimento do agente, a vítima, de 23 anos, foi baleada após o suspeito ter pisado em cima da garrafa de água e se ter desequilibrado. Nesse momento, a arma disparou acidentalmente atingindo a jovem.

No instante em que disparou, o polícia não reparou que a bala a tinha atingido, porque a vítima ainda chegou a se sentar no colchão da cama, onde estava deitada.

A jovem chegou a ser levada para um hospital em Praia Grande, mas não resistiu aos ferimentos.