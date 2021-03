Uma operação policial de grande escala encontrou esta quinta-feira restos mortais na cidade britânica de Kent, durante a busca por Sarah Everard, uma mulher de 33 anos que está desaparecida desde o dia 3 de março.

Sarah foi pela última vez vista em Clapham, na zona Sul de Londres, enquanto caminhava para casa de um amigo.

Os detetives da Scotland Yard ainda não conseguiram confirmar a identidade dos restos mortais, encontrados numa área florestal.

A notícia surge após um agente da Polícia Metropolitana ter sido detido por suspeitas do envolvimento no desaparecimento da mulher. A BBC informa que o suspeito está ainda a ser questionado por “um incidente semelhante”.

Sarah Everard, uma funcionária de marketing, foi vista pela última vez em imagens de videovigilância captadas por uma campainha. No vídeo, é vista a caminhar sozinha por uma estrada principal perto de Clapham às 21:30 horário local. A polícia sublinha que não é claro que a vítima tenha regressado a casa.

Durante um comunicado transmitido pela televisão, Dame Cressida, comissário da Polícia Metropolitana, confirmou que os polícias "encontraram, com muita tristeza, o que parece ser restos humanos".

A família já foi atualizada sobre a situação.

I am shocked and deeply saddened by the developments in the Sarah Everard investigation. Like the whole country my thoughts are with her family and friends. We must work fast to find all the answers to this horrifying crime.