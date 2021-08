A fabricante de brinquedos Mattel criou uma coleção de bonecas Barbie em homenagem às mulheres que trabalham na área das ciências, incluindo a co-criadora da vacina da AstraZeneca, Sarah Gilbert.

Sarah, que liderou o desenvolvimento da vacina na Universidade de Oxford, achou inicialmente o gesto "estranho", no entanto espera que esta iniciativa inspire as jovens de todo o mundo a seguirem uma carreira nas ciências, tecnologias, engenharias ou matemáticas.

Estou feliz por inspirar a próxima geração de raparigas a seguir uma carreira nestas áreas. Espero que as crianças percebam que as carreiras científicas são essenciais para ajudar o mundo à sua volta", afirmou Sarah Gilbert, citada pelo jornal The Guardian.