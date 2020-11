Chama-se Sarah McBride e fez história esta terça-feira, tornando-se a primeira senadora transgénero da história dos Estados Unidos.

A democrata, de 30 anos, é uma ativista dos direitos LGBTI e foi eleita pelo estado de Delaware.

With her victory in today's election, @SarahEMcBride has become the nation's first openly transgender State Senator! https://t.co/RPz4hhlLKB pic.twitter.com/wYNgabMP9L

Sarah McBride trabalhou na Casa Branca durante a administração de Barack Obama, mas foi em 2016 que ganhou projeção nacional quando se tornou a primeira mulher transgénero a discursar numa Convenção do Partido Democrata - a convenção que, na altura, confirmou Hillary Clinton como candidata à presidência.

A democrata reagiu à sua eleição como senadora, no Twitter, afirmando que espera que esta noite "mostre a uma criança LGBTI que a nossa democracia é suficientemente grande para ele também".

I hope tonight shows an LGBTQ kid that our democracy is big enough for them, too.