Um misterioso vírus chinês, que causou a primeira vítima mortal na última quinta-feira, já chegou à Tailândia, confirmaram, nesta segunda-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades tailandesas.

Em Banguecoque, o ministro tailandês da saúde, Anutin Charnvirakul, confirmou que se trata de uma mulher chinesa, de 61 anos, que viajou desde Wuhan e que “foi infetada com o vírus fora da Tailândia”. O governante disse também que a vítima está em recuperação.

A mulher foi detetada ainda no aeroporto, no seguimento de um alerta do governo para todos os passageiros oriundos de Wuhan.

Este coronavírus, da família do SARS – Síndrome Respiratório Agudo Grave (80%, segundo a sequência genética), tem gerado preocupação na China, com centenas de casos, aparentemente controlados pelas autoridades chinesas, que acompanharam a evolução de mais de 700 pessoas, incluindo 419 profissionais de saúde.

Desconhece-se, ainda, se este vírus se pode propagar entre humanos, sabendo-se apenas que os primeiros casos tiveram origem em trabalhadores de um mercado de peixe e carne, com muitos animais vivos, na cidade de Wuhan, na China central, que está encerrado desde 1 de janeiro. A primeira e única vítima mortal é, até ao momento, um homem de 61 anos.

Há, pelo menos, 41 infetados, com sintomas semelhantes aos da pneumonia, sendo que sete encontram-se em estado considerado grave.

Até então confinado à China, o misterioso vírus chegou, agora, à Tailândia. O paciente é um viajante chinês, que deu entrada no hospital no passado dia 8, com uma pneumonia, que, mais tarde, se confirmaria estar ligada ao novo coronavírus.

Este surto causou alarme na China, particularmente por estar ligado ao Síndrome Respiratório Agudo Grave, que matou 349 pessoas no continente e 299 em Hong Kong, entre 2002 e 2003.

A OMS já colocou em cima da mesa a possibilidade de realizar uma reunião de emergência sobre o novo vírus.